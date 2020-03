Calciomercato Inter, Conte trema | Duello stellare per il pupillo

Nuovo pericolo in chiave mercato per l’Inter, due club di Premier League avrebbero messo gli occhi sul centrale di difesa

L’Inter prima della sospensione del campionato, stava disputando un’ottima stagione. Lottare con Juventus e Lazio per lo scudetto, è sicuramente l’esempio di una grande crescita della squadra nerazzurra con l’arrivo di Antonio Conte in panchina. Sono molti i talenti nella rosa interista che si sono messi in mostra in questa stagione, tanto da essere cercati da grandi club europei. Due società della Premier League infatti, avrebbero puntato il difensore centrale dell’Inter.

Calciomercato Inter, sirene inglesi per Bastoni: Liverpool e City alla finestra

L’uomo mercato dell’Inter è senza dubbio Lautaro Martinez, cercato da molti top club europei, in particolare dal Barcellona. L’attaccante argentino però, sembrerebbe non essere l’unico interista ad aver attirato l’interesse delle grandi squadre. Infatti, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo ‘AS‘, anche il difensore interista Alessandro Bastoni, avrebbe due grandi estimatori. In Premier League infatti, sia il Liverpool che il Manchester City starebbero osservando alcuni profili per la difesa e tra questi ci sarebbe il nome del difensore nerazzurro.

Bastoni nelle ultime uscite dell’Inter era spesso riuscito a vincere il ballottaggio al centro della difesa con Godin, segnando anche un gol nel pareggio di Lecce. Il prezzo del difensore al momento si aggirerebbe intorno ai 35 milioni, ma qual’ora si aprisse un’asta tra le due squadre il valore potrebbe lievitare. Vedremo se i nerazzurri riusciranno a respingere le possibili offensive inglesi per il centrale difensivo.

