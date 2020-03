Le ultime di calciomercato Juventus mettono in evidenza il possibile tentativo nella prossima sessione di mettere le mani su un giocatore che milita in Inghilterra

Nel prossimo calciomercato estivo, che non sappiamo quando possa avere inizio dato che non si placa l’emergenza coronavirus, la Juventus potrebbe cercare di costruire una squadra più a immagine e somiglianza di Sarri. A tal proposito ecco ricircolare in orbita bianconera il nome di Jorginho, ‘pupillo’ del tecnico e che lo stesso ha valorizzato al massimo durante il triennio sulla panchina del Napoli portandoselo poi dietro nell’esperienza londinese alla guida del Chelsea. Al quale, stando alle indiscrezioni, interessa quel Miralem Pjanic non più così incedibile visto il deludente rendimento e gli screzi che avrebbe avuto proprio con l’allenatore toscano d’adozione.

Calciomercato Juventus, Jorginho e non solo: doppio arrivo dal Chelsea

L’italo-brasiliano, pagato da Abramovich sui 57 milioni di euro e difficilmente acquistabile a meno di questa cifra, potrebbe non essere l’unico giocatore a lasciare i ‘Blues’ per la Juve l’estate che verrà. Per far contento il mister, infatti, Paratici & company non è escluso che possano compiere un tentativo concreto anche per Cesar Azpilicueta. L’esperto spagnolo è nel club londinese da otto anni, da quello passato – con di Sarri al timone – è diventato il capitano della squadra e questo è un aspetto che non gioca certo a favore di un suo approdo a Torino. Anche se dopo tutte queste stagioni in Inghilterra, il quasi 31enne di Pamplona potrebbe essere tentato da una avventura in Serie A.

Più difensivo e intelligente sul piano tattico di quelli che ha a disposizione, non a caso piace pure a Conte che lo ha allenato nei due anni precedenti a Sarri e quindi profilo valido anche in chive Inter, Azpilicueta sarebbe il terzino ideale per l’idea di calcio dell’allenatore bianconero. Chelsea sicuramente restio a privarsene, oltre ad essere il capitano era fino allo stop pure un titolare inamovibile della formazione guidata da Lampard, ma con un’offerta intorno ai 20 milioni potrebbe vacillare dando l’ok all’apertura di una trattativa.

