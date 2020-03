Calciomercato, Lampard all’assalto della Serie A | 200 milioni per tre colpi

Tanti club d’Europa, tra cui il Chelsea, continuano a guardare in Serie A per rinforzare la rosa a disposizione: un pacchetto da 200 milioni!

Sarà un’estate davvero indimenticabile. Una stagione tormentata fino al termine con l’emergenza coronavirus che ha sconvolto ogni aspetto della nostra vita quotidiana, tra cui quello del mondo del calcio. Così le big d’Europa proveranno a rinforzarsi in vista della prossima stagione. Il Chelsea, sotto la supervisione del manager Lampard, avrebbe messo gli occhi su diversi talenti della Serie A.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus, rottura con Ronaldo | Si offre al top club

Calciomercato, da Pjanic a Lautaro: il Chelsea prova l’assalto

Come svelato dal tabloid britannico Mirror nel mirino dei “Blues” ci sarebbe in primis Miralem Pjanic, centrocampista bosniaco che non rientrerebbe nei piani di Maurizio Sarri. E così il bianconero sarebbe il profilo ideale sia per una mediana a due che per schierarlo in cabina di regia in un centrocampo a tre. La sua valutazione si aggira intorno ai 50-55 milioni di euro. Inoltre, un altro profilo che stuzzicherebbe l’immaginario di Lampard resta quello di Gigio Donnarumma, in uscita dal Milan, soprattutto in caso di mancata qualificazione in Europa. Il giovane portiere classe 1999 potrebbe dire addio ai rossoneri al termine della stagione.

LEGGI ANCHE ->>> Juventus | Dal ‘caso’ Higuain all’offerta shock per il nuovo bomber!

Infine, nonostante il forte interessamento del Barcellona, il Chelsea avrebbe messo gli occhi anche su Lautaro Martinez, ma la concorrenza è molto alta. L’offerta di 60-70 milioni per l’attaccante argentino resta bassa per l’Inter visto che la clausola rescissoria si aggira intorno ai 111 milioni per l’estero.

In estate tante big d’Europa busseranno alle porte dei top club italiani per diversi talenti del campionato italiano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, super colpo a zero | Tentativo a sorpresa del Milan