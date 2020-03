Calciomercato Milan, Gazidis sogna di portare in rossonero il grande colpo a parametro zero: pressing sul top player

Molte squadre in Serie A e non solo destinate a cambiare volto nella prossima stagione. Tra le principali, sicuramente il Milan, che sarà alle prese, per l’ennesima volta, con un nuovo ciclo nel tentativo di ripartire. Gazidis, ad rossonero, sarà probabilmente al centro del processo. Boban è già andato via, da capire il destino di Maldini e Massara, con la figura di Rangnick che incombe. Quale che sia il nuovo allenatore, se lui o Pioli, molti i volti che cambieranno nel Diavolo. Nel nuovo progetto, potrebbe esserci un punto fermo in campo d’eccezione.

Calciomercato Milan, sogno David Silva: le ultime

Tra i vari parametri zero che quest’estate, svincolati dai loro attuali club, potranno accasarsi dove vorranno, il Milan guarda con particolare interesse allo spagnolo David Silva. Il 34enne, dopo dieci stagioni, è in scadenza di contratto con il Manchester City e lascerà l’Inghilterra. Il ‘Corriere dello Sport’ scrive che i rossoneri ci stanno pensando seriamente.

Nei piani del campione iberico ci sarebbero possibili destinazioni ‘esotiche’. Il giocatore è stuzzicato da un’avventura in Giappone, in Qatar o negli Stati Uniti. Tuttavia, sembra che il Milan abbia preso contatti per provare a convincerlo a tentare un’ultima grande sfida di alto livello nella nostra Serie A. Un giocatore totale, di grande esperienza, come David Silva, sarebbe l’innesto ideale per far crescere attorno a lui una squadra giovane ed ambiziosa. Pista non facile ma da monitorare attentamente nelle prossime settimane.

