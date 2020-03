Calciomercato Milan, bordata di Suso ai rossoneri

Calciomercato Milan, Suso dalla Spagna torna sul suo passato in rossonero e in un’intervista non risparmia forti critiche alla società

Il Milan prepara, per la prossima stagione, una ennesima rivoluzione. Pieni poteri a Gazidis, che spera di ripartire da Rangnick, anche se sull’approdo in rossonero del tedesco emergono dei dubbi. Sul nuovo ciclo che potrebbe aprirsi, dalla Spagna, arriva la bordata di Suso. L’ex, oggi al Siviglia, ai microfoni di ‘As’ ci è andato piuttosto pesante, pur confermando di essere rimasto in buoni rapporti col club. “Il Milan si è comportato bene con me – ha spiegato – Ma sono stato lì con tre presidenti, svariati allenatori e dozzine di giocatori. In una situazione del genere, è difficile costruire qualche cosa di solido. Se cambi di continuo e ogni anno è diverso dal precedente, non si va lontano”.

N.L.C.