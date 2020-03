Calciomercato Inter, addio Lautaro | Scambio con il Real Madrid

Lautaro Martinez è finito nel mirino delle big d’Europa, tra cui il Barcellona. Non ci sono soltanto i blaugrana: l’offerta del presidente del Real Madrid

Sarà un’estate bollente per l’Inter con la possibilità di vedere andar via il suo top player in attacco. Sarà difficile trattenere l’attaccante argentino, Lautaro Martinez, pronto a salutare i nerazzurri per una nuova ed avvincente avventura della sua carriera.

Calciomercato Inter, Jovic la chiave per Lautaro

Sulle sue tracce non ci sarebbe soltanto il Barcellona, che resta in pole. Come svelato dal portale spagnolo don balon il Real Madrid potrebbe inserirsi con un’offerta davvero entusiasmante anche per l’Inter. L’obiettivo del presidente Florentino Perez sarebbe quello di inserire una contropartita per il reparto offensivo dei nerazzurri, ossia Luka Jovic, che ha tradito le attese dopo il suo arrivo in estate. Finora sotto la gestione Zidane ha collezionato 770 minuti con due gol in Liga e un assist vincente ai propri compagni.

L’operazione potrebbe così accontentare tutti con la sua valutazione che si aggira attualmente intorno ai 50 milioni di euro. Per arrivare, però, al valore totale di Lautaro Martinez il Real dovrebbe sborsarne almeno altri 60 per completare il trasferimento. L’attaccante argentino ha una clausola pari a 120 milioni valida per l’estero.

Jovic a Milano potrebbe rilanciarsi nuovamente dopo una stagione non troppo esaltante con i blancos. Il Barcellona resta sempre in pole per Lautaro, il Real ci proverà.

