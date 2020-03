Secondo quanto riportato dalla Spagna, Cristiano Ronaldo non è più sicuro di terminare la propria carriera alla Juventus: la colpa sarebbe di David Beckham.

La Juventus potrebbe perdere Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse lusitano non è soddisfatto della mentalità dei bianconeri in questa stagione. ‘CR7’, inoltre, sarebbe rimasto deluso dalle sconfitte subite dalla Juventus in Supercoppa italiana contro la Lazio ed in Champions League contro il Lione. ‘Madama’ non starebbe riuscendo, quindi, a soddisfare la voracità di Cristiano Ronaldo a livello di trofei. La scelta di lasciare il Real Madrid nell’estate del 2018 per approdare a Torino, è stata dettata da un’intuizione del portoghese: il ciclo del Real era finito, mentre in bianconero si poteva ancora vincere. Nella prima stagione alla Juventus, Cristiano Ronaldo ha aggiunto alla sua (gremita) bacheca una Serie A ed una Supercoppa italiana. Con l’arrivo di Sarri, però, l’atmosfera sembra cambiata ed il primo trofeo stagionale è già scivolato dalle mani dei bianconeri.

Se la Juventus dovesse terminare la stagione a mani vuote, Cristiano Ronaldo potrebbe prendere la drastica decisione di lasciare Torino. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, poi, l’iconico numero ‘7’ non sarebbe intenzionato a concludere la propria carriera in bianconero e avrebbe dato mandato a Jorge Mendes di iniziare a trattare per un suo approdo in MLS. Il contratto di Ronaldo con la Juventus termina nel 2022 e, in questo momento, il lusitano sarebbe intenzionato a rispettarlo. Per gli ultimi anni della propria carriera, però, CR7 sarebbe intrigato dall’idea di brillare negli USA. Il club che più di tutti sembra essere di gradimento al portoghese sarebbe l’Inter Miami CF, società che annovera fra i proprietari un vecchio amico di Ronaldo come David Beckham. Lo ‘Spice Boy’ sarebbe molto felice di accogliere Cristiano Ronaldo negli Stati Uniti, dando così un’incredibile spinta all’Inter Miami ed all’intera MLS. Rimane, però, un’idea romantica nella testa del numero ‘7’ bianconero: chiudere la propria carriera nel Manchester United, club che lo ha fatto diventare una stella. Inter Miami e United sono le due possibili destinazioni in caso di addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus.

I malumori di Cristiano Ronaldo a Torino aumentano ed il portoghese inizia a valutare il suo addio alla Juventus: CR7 è sempre più intrigato dall’idea di conquistare gli USA e l’Inter Miami CF di David Beckham è pronto ad accoglierlo.

