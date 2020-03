Coronavirus, annuncio UFFICIALE Uefa su Champions ed Europa League

Emergenza Coronavirus, annuncio ufficiale della Uefa su Champions ed Europa League: la decisione sui match della prossima settimana

Dopo le polemiche di questi giorni, la Uefa prende finalmente in considerazione nel modo dovuto l’emergenza coronavirus. Annunciato poco fa ufficialmente dal principale organo calcistico europeo l’annullamento delle gare delle competizioni continentali previste per la prossima settimana. Dopo Juventus-Lione e Manchester City-Real Madrid, non avranno luogo dunque nemmeno Barcellona-Napoli, Bayern Monaco-Chelsea e le gare di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Decisione inevitabile visto l’aumento dei contagi anche tra gli sportivi. Il tutto, in attesa del summit di martedì in cui verrà affrontato il tema ad ampio raggio, decidendo il destino delle competizioni nazionali ed internazionali di quest’anno compreso Euro 2020.

