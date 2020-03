Coronavirus Dybala, l’annuncio della Juventus

Coronavirus Dybala, arriva la presa di posizione della Juventus: l’annuncio dopo le indiscrezioni sulla positività dell’argentino

Si stanno susseguendo, purtroppo, i casi di positività al coronavirus tra gli sportivi e nello specifico tra i calciatori. In Serie A, i primi casi sono stati quelli di Rugani e Gabbiadini. Juventus, Inter, Sampdoria e Verona sono in isolamento, il rischio è che a breve possano emergere altre situazioni simili. Per quanto concerne i bianconeri, i rumours hanno indicato possibili altri contagi e nello specifico quello di Paulo Dybala. Un’ipotesi che però la società piemontese ha seccamente smentito. L’Ansa riporta che la Juventus nega ‘categoricamente’ le notizie circolate da alcuni organi di stampa. Viene precisato che il giocatore si trova comunque in isolamento volontario fiduciario, così come stabiliscono le recenti normative in merito.

