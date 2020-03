Coronavirus, l’annuncio UFFICIALE su Cristiano Ronaldo

Coronavirus, Cristiano Ronaldo è in Portogallo: l’annuncio ufficiale sulla situazione legata al fuoriclasse della Juventus

Juventus in quarantena, dopo la positività al coronavirus di Daniele Rugani. Isolamento al JHotel per i giocatori bianconeri, ma non per tutti. Cristiano Ronaldo si trova infatti a Madeira, dove era volato con un volo privato insieme alla famiglia per assistere la madre, vittima qualche giorno fa di un ictus. Dall’arcipelago portoghese in mezzo all’Atlantico, arriva una comunicazione ufficiale da parte del governatore Miguel Albuquerque. Ecco le sue parole: “Non posso scendere nei dettagli per salvaguardia dei dati, ma posso dire che la situazione è stata attentamente valutata. Al momento, non ci sono rischi di infezione”. “L’atleta e la sua famiglia sono asintomatici”, ha aggiunto in merito Pedro Ramos, segretario regionale con delega alla sanità.

