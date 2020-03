Coronavirus, tutte le ipotesi sul piatto della Uefa per la conclusione di Champions League, Europa League, dei campionati nazionali e per Euro 2020

Il coronavirus ferma il mondo del calcio e dello sport in generale. Allo stop dei campionati in Italia, ha fatto seguito quello in Portogallo, Olanda, Spagna, Belgio. Anche Francia e Inghilterra verso l’arresto di tutte le competizioni, la Uefa invece ha fatto proseguire le competizioni internazionali nel corso di questa settimana. Ma i casi di quarantena che si stanno diffondendo in numerose compagini di alto livello obbligheranno anche l’organo del calcio continentale a fermare tutto. In programma una riunione per martedì, già oggi tuttavia potrebbe esserci qualche decisione importante relativa al programma della prossima settimana, con Juventus-Lione e Manchester City-Real Madrid già saltate.

Coronavirus, il destino della Champions League e non solo

Nel corso della riunione, verranno vagliati tutti gli scenari futuri, per capire come riorganizzare il calendario delle competizioni. La speranza è che l’emergenza possa terminare nel giro di un mese, per una ripresa, anche a porte chiuse, per permettere di concludere la stagione sia a livello continentale che per le federazioni nazionali. La ‘Gazzetta dello Sport’ in edicola fa il punto soprattutto sulla Champions League, per la quale ci sono numerose idee sul tavolo.

Si pensa innanzitutto a compattare le date per recuperare tutto in ogni caso tra aprile e maggio. Quarti e semifinali potrebbero essere disputati in gara unica, una soluzione già proposta per Inter e Roma in Europa League. Non è da escludere poi lo scenario di una Final Four da disputare a Istanbul, già sede della finale. Il tutto, al netto di una riorganizzazione complessiva del calendario che tenga conto del possibile spostamento di un anno di Euro 2020. Soluzione tuttavia complessa, vista la presenza in calendario per la prossima estate di altre competizioni. L’impressione è che si tenterà fino all’ultimo momento possibile di salvaguardare la kermesse continentale, il cui rinvio avrebbe costi economici rilevanti.

