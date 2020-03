Coronavirus, positivo un giocatore del Chelsea: il comunicato UFFICIALE

Coronavirus, l’annuncio che sconvolge la Premier League: positivo anche un giocatore del Chelsea, dopo Arteta, allenatore dell’Arsenal

L’emergenza coronavirus avanza sempre più in tutti i paesi europei. Molti paesi stanno seguendo l’esempio dell’Italia, bloccando tutte le attività sportive. E’ stato così, nelle ultime ore, per Spagna, Francia, Olanda, Portogallo, Belgio. Riflessioni in corso anche in Inghilterra, dove finora il problema era stato senza dubbio molto meno avvertito. Del resto, i casi di positività al virus che stanno emergendo non possono lasciare indifferenti. In Italia, sono risultati ufficialmente positivi Rugani e Gabbiadini, Inter e Real Madrid sono in quarantena. In Premier League, è di ieri la notizia della positività del tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta. Ma non è finita qui.

Coronavirus, positivo Hudson-Odoi: il comunicato del Chelsea

Il Chelsea ha infatti annunciato con un comunicato ufficiale la positività di Callum Hudson-Odoi. L’attaccante esterno, classe 2000, è risultato positivo al tampone nella serata di ieri. Il club spiega che il giocatore aveva manifestato dei sintomi nella mattinata di lunedì “simili ad un lieve raffreddore” e che da allora non si era allenato per precauzione.

Si legge nel comunicato: “Il personale del Chelsea che ha avuto contatti ravvicinati con il calciatore nelle strutture della squadra maschile andrà in autoisolamento in linea con le direttive governative. Inizialmente questo riguarderà anche l’intera squadra maschile, lo staff tecnico e i magazzinieri […] Nonostante sia risultato positivo al test, Callum sta bene e spera di tornare ad allenarsi il prima possibile. Auguriamo a Collum una pronta guarigione e non vediamo l’ora di dargli presto il bentornato al club”. La notizia ha ovviamente spinto la Premier League a prendere possibili decisioni d’urgenza e questa mattina si svolgerà un summit generale per fare il punto della situazione.

N.L.C.