Momento di stop obbligato per il calcio, non solo quello italiano, per l’emergenza coronavirus. Si va verso la sospensione di tutti i tornei a carattere nazionale ed internazionale, per fronteggiare il dilagare dei contagi, che hanno colpito anche il mondo dello sport. Il calciomercato tuttavia non si ferma e le squadre sono al lavoro in vista della prossima stagione, quando, si spera, la situazione sarà tornata alla normalità.

La Juventus, in particolare, pensa nuovamente a una rivoluzione nel proprio reparto offensivo. Sono ancora in atto le discussioni sul futuro di Higuain, in scadenza di contratto nel 2021. L’attaccante argentino, in caso di mancato accordo per il rinnovo, potrebbe salutare i bianconeri al termine della stagione. Il sostituto ideale sembrerebbe Mauro Icardi, vecchio pallino di Paratici.

In prestito al Psg, le prestazioni scintillanti nell’avvio della sua nuova avventura avevano lasciato immaginare che i francesi lo avrebbero riscattato dall’Inter al termine dell’annata. La situazione però sembra essersi modificata e il giocatore appare destinato a tornare in nerazzurro. Dove però non resterebbe, essendo dichiaratamente fuori dai piani di Antonio Conte. Nella sua testa, c’è l’Italia, con unica destinazione plausibile, per appeal e possibilità di corrispondergli un ingaggio adeguato, proprio la Juventus. L’Inter vorrebbe evitare di rinforzare i rivali diretti, ma la pista non sembra più così improbabile come fino a qualche settimana fa.

