Mauro Icardi non sta attraversando un ottimo periodo al PSG dopo un inizio scoppiettante: il suo futuro in bilico visti i tanti problemi

Dalle stelle alle stalle, basta poco nel calcio così nella vita. La stagione di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain può essere divisa in due parti: una scoppiettante con gol ed assist e l’altra sempre più ai margini del club francese con diverse panchine collezionate. Arrivato nell’ultimo giorno di mercato a Parigi, il riscatto dei transalpini potrebbe non arrivare visti i tanti problemi. Attualmente il PSG, come già circola da qualche settimana, non sarebbe così propenso a versare i 70 milioni fissati l’estate scorsa per il riscatto dell’attaccante argentino.

LEGGI ANCHE >>> Getafe-Inter, ESCLUSIVO De La Rosa: “Coronavirus? Arrivano italiani ogni giorno”

Calciomercato Inter, futuro in bilico per Icardi

Finora Icardi ha collezionato ben 20 gol in 31 partite, ma il suo rapporto con l’allenatore Tuchel non è perfetto così come quello con le stelle Neymar e Mbappé. Inoltre, come svelato da ‘L’Equipe’, il classe ’93 di Rosario sarebbe stato messo ai margini del progetto e nello spogliatoio, anche con il suo connazionale Di Maria, da sempre fedelissimo di Messi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, concorrenza spietata | Irrompono Barcellona e Real Madrid

Così torna di moda la pista che porta alla Juventus, sempre alla ricerca di un valido numero nove per il post Higuain, sempre più vicino alla cessione in estate.

Il futuro di Icardi resta sempre in bilico con il PSG che non sembra intenzionato a sborsare i 70 milioni per il riscatto all’Inter. Quale sarà la sua futura squadra?

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, il futuro di Higuain | Incontro in vista

Calciomercato Inter e Juventus, sogno Griezmann | L’intreccio che coinvolge Neymar