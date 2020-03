L’Inter potrebbe cedere Sensi nel prossimo calciomercato estivo. Il centrocampista può finire al Napoli in uno scambio alla pari con Milik

Bloccato ancora ai box per infortunio, Antonio Conte ritroverà presto Stefano Sensi in attesa che si torni in campo e alla normalità dall’emergenza sanitaria legata al coronavirus. Un’annata (la prima in nerazzurro) finora sfortunata per l’ex Sassuolo, che aveva impressionato nella prima parte di stagione. Sensi si era subito inserito nelle alchimie contiane, risultando un elemento pressoché imprescindibile per l’ex Ct della Nazionale. Poi sono arrivati gli infortuni a togliere certezze al numero 12, che dopo il rientro a gennaio è stato costretto nuovamente a fermarsi per un problema al piede.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, 60 milioni per il dopo Skriniar!

Oltre agli stop fisici, anche l’arrivo di Eriksen nell’ultimo mercato invernale ha messo in dubbio la titolarità di Sensi. Il danese è alle prese con una fase d’ambientamento, ma non è in dubbio la sua centralità nel progetto interista tra presente e futuro visto l’esborso economico, sopratutto in termini d’ingaggio, operato da Suning. Scenario che mette in bilico la conferma di Sensi per la prossima stagione, alla luce anche dell’interesse di alcune big europee come il Barcellona per il suo cartellino.

Calciomercato Inter, Sensi-Milik: scambio col Napoli

L’Inter riscatterà il nazionale italiano dal Sassuolo per 20 milioni di euro, dopo i 5 mln sborsati a luglio per il prestito dal sodalizio neroverde. Sensi potrebbe così diventare una carta preziosa in sede di calciomercato per Marotta ed Ausilio, che valuterebbero il giocatore intorno ai 40 milioni di euro. Non dissimile al prezzo fissato dal Napoli per la cessione di Arkadiusz Milik, sempre più lontano dal rinnovo con la società di De Laurentiis.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, assist di Guardiola a Juve e Inter | Affare da 50 milioni

L’Inter potrebbe così pensare di imbastire uno scambio con il club partenopeo per arrivare al centravanti polacco. Milik è da tempi non sospetti sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza di Viale della Liberazione per rinforzare il reparto offensivo, che rischia perdere Lautaro Martinez visto il pressing incessante del Barcellona per il ‘Toro’. Il Napoli risolverebbe così la grana legata all’ex Ajax, fregiandosi allo stesso tempo di un profilo a centrocampo gradito a Gennaro Gattuso, che già aveva consigliato Sensi alla dirigenza del Milan quando sedeva sulla panchina rossonera. Sensi-Milik: un’idea da tenere in considerazione per la finestra estiva del mercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte ha deciso | Ecco chi vuole sulle fasce

G.M.