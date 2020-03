UEFA, Champions ed Europa League | Decisione presa

L’emergenza Coronavirus porta anche il calcio internazionale alla sospensione, Champions ed Europa League fermate: manca solo l’ufficialità della UEFA

Tutto lo sport internazionale sta piano piano sospendendo i propri impegni a causa dell’emergenza Coronavirus. Dopo il rinvio delle partite di Inter e Roma degli ottavi di finale di Europa League, arriva la decisione della UEFA, che sospende sia la Champions League che l’Europa League. Mancherebbe solo l’ufficialità della decisione che fermerà il calcio internazionale. Una scelta sicuramente non semplice ma necessaria. Inter e Real Madrid sono attualmente in quarantena e ieri è stato trovato positivo anche il giocatore della Juventus, Daniele Rugani. Un’emergenza che colpisce tutti, società, giocatori, tifosi, e potrebbe interessare anche Euro 2020, che al momento rimane a rischio rinvio. Resta da capire in che modo gli organi competenti riusciranno a stabilire un nuovo calendario per le competizioni, quando l’emergenza sarà finita.

