L’Inter pensa già alla prossima stagione con due big della Serie A: assalto decisivo in estate su richiesta dello stesso Antonio Conte

Sarà un’estate davvero bollente per l’Inter, che vorrebbe essere la vera protagonista in vista della prossima stagione. Dopo la sconfitta contro Lazio e Juventus, i nerazzurri sarebbero ormai fuori dalla corsa Scudetto nonostante il recupero della sfida contro la Sampdoria. Due scontri diretti persi significano tanto, ma la dirigenza nerazzurra starebbe già al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione.

Calciomercato Inter, doppio colpo: Chiesa e Gosens

Antonio Conte predilige un gioco che sfrutta l’ampiezza con i due laterali sempre nel vivo del gioco. Biraghi e Asamoah, ancora infortunato, non stanno dando il loro contributo e così su richiesta dello stesso e così, come svelato dal portale clubcall.com, l’Inter sarebbe sulle tracce di due big della Serie A, come Federico Chiesa della Fiorentina e Robin Gosens dell’Atalanta.

Dopo un inizio non troppo entusiasmante l’esterno viola sta salendo di livello mettendo in mostra tutto il proprio talento. Così come il laterale degli orobici, decisivo sia in Serie A che in Champions League con numerosi gol ed assist. Entrambi i calciatori hanno il contratto in scadenza nel giugno 2022, ma l’Inter proverà l’assalto decisivo in estate per strapparli. Federico Chiesa potrebbe così agire sia come quinto a destra che come seconda punta nel 3-5-2, marchio di fabbrica dell’allenatore salentino.

Due profili di prima fascia per rinforzare le corsie laterali di Antonio Conte. Chiesa e Gosens, due top player per l’Inter.

