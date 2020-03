Calciomercato Juventus, primo colpo con Guardiola | Ecco il bomber

La Juventus sarebbe sempre attiva sul fronte calciomercato con la possibilità di trovare nuovi top player: assalto decisivo in estate con una soluzione

La vittoria contro l’Inter ha riportato tranquillità in casa Juventus. I bianconeri sono tornati di nuovo primi in classifica grazie ai tre punti conquistati contro in nerazzurri. La posizione di Maurizio Sarri è sempre in bilico nonostante un’ottima prestazione offerta dai suoi uomini. Il futuro dell’allenatore toscano dipenderà dai risultati che riuscirà a collezionare fino al termine della stagione. L’ombra di Pep Guardiola è sempre molto viva con il manager catalana, pronto a dire addio al Manchester City.

Calciomercato Juventus, Aguero con Pep Guardiola in estate

E così potrebbe partire in estate anche l’esperto attaccante argentino del City, Sergio Aguero. Il centravanti, come svelato dal tabloid ‘The Sun’, è intenzionato a dire addio nonostante il club inglese abbia intenzione di tenere con sé tutta la squadra, qualora venisse confermata la sentenza della Uefa che esclude la formazione di Guardiola dalle coppe per due stagioni.

Al City Aguero in nove stagioni ha messo a segno ben 180 gol in 260 partite complessive contribuendo al trionfo di quattro titoli in Premier League. Tra il Manchester City e lo stesso attaccante argentino c’è un rapporto di fiducia da tanti anni ormai e il club non vuole che alla fine si inasprisca. In caso di arrivo alla Juventus di Pep Guardiola per il post-Sarri, il centravanti sudamericano potrebbe anche pensare di seguire l’ex Barcellona.

Per ora si trattano soltanto di indiscrezioni di calciomercato, ma la Juventus è sempre molto attenta sul fronte calciomercato per programmare anzitempo la prossima stagione.

