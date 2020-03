Calciomercato Inter, Juve e Milan | L’annuncio: “Accordo al 100%”

L’obbiettivo di tre big italiane per il centrocampo sembrerebbe sfumare: l’allenatore dichiara in conferenza stampa che resterà al cento per cento

Sono settimane impegnative per l’Inter, tra il Coronavirus che minaccia il regolare svolgimento del campionato ed i tanti impegni in calendario. Però il lavoro dei dirigenti della Serie A alla ricerca di nuovi innesti per la prossima stagione non si ferma mai. Uno degli obbiettivi prefissati da Juventus, Inter e Milan per la prossima finestra estiva di calciomercato potrebbe sfumare. L’allenatore in conferenza stampa ha dichiarato che il centrocampista rinnoverà e rimarrà anche il prossimo anno.

Calciomercato Inter, Juve e Milan, sfuma un obiettivo | Le dichiarazioni dell’allenatore

Sempre attive nel calciomercato le big italiane. Per la prossima stagione sia Juventus, che Inter e Milan, avevano messo nel mirino il centrocampista del Manchester United, Nemanja Matic. Il calciatore che veste la maglia dei ‘red devils‘ da ormai tre anni, questa estate vedrà terminare il proprio contratto. Per questo motivo i tre club italiani avevano messo gli occhi sul giocatore, che sarebbe un ottimo acquisto a costo zero. Ma l’allenatore dello United, Ole Gunnar Solskjaer, in conferenza stampa avrebbe parlato del futuro del calciatore. L’allenatore infatti ha dichiarato: ”Abbiamo raggiunto un accordo con lui, quindi rimarrà al cento per cento”.

Parole che quindi chiudono ad una eventuale cessione dell’esperto centrocampista e che portano le big italiane a virare su altri obiettivi per rinforzare la zona centrale del campo nella prossima stagione.

