Calciomercato Juventus, indizio per il dopo Sarri | C’è l’apertura

Il futuro di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus è sempre più incerto: intanto dalla Spagna arriva una clamorosa apertura verso i bianconeri.

Il destino di Maurizio Sarri alla Juventus è legato un filo sottile, che passa attraverso il passaggio del turno in Champions League contro il Lione ed il campionato italiano. Nel club bianconero la vittoria è la discriminante principale attraverso la quale valutare l’operato di un allenatore. La decisione di scegliere un profilo come Sarri in estate è stata, per certi versi, in controtendenza con la storia della Juventus. Agnelli, Nedved e Paratici hanno deciso di scommettere su un tecnico votato al cosiddetto ‘bel gioco’, sacrificando quella solidità difensiva su cui la Juventus ha sempre costruito le proprie vittorie. Dopo più di metà stagione, però, le difficoltà del tecnico di Bagnoli non sono state indifferenti. La Juventus, infatti, non è mai sembrata digerire i concetti tattici di Sarri mentre le difficoltà difensive hanno creato grossi problemi ai bianconeri. Se la stagione dovesse essere priva di successi, l’avventura di Sarri sulla panchina della Juventus potrebbe terminare anzitempo. Per questo motivo, un profilo sempre più caldo in orbita Juve potrebbe essere Zinedine Zidane.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, allarme Juventus: quanti addii!

Calciomercato Juventus, Zidane per il dopo Sarri: apertura del francese

Qualora la scommessa Sarri dovesse rivelarsi perdente, la Juventus potrebbe virare su un profilo di grande spessore internazionale come Zidane. Il tecnico francese, che da giocatore ha vestito la maglia bianconera, avrebbe il physique du role per soddisfare le ambizioni di Andrea Agnelli. Sulla panchina del Real Madrid, inoltre, ha già allenato Cristiano Ronaldo con ottimi risultati: le tre Champions League vinte consecutivamente, di cui una in finale contro la Juventus, ne sono il segno più tangibile. A Madrid Zidane sarebbe nuovamente in rotta con Florentino Perez ed in conferenza stampa ha aperto alla possibilità di cambiare aria: “Oggi sono l’allenatore del Real, ma domani questo può cambiare”. Una dichiarazione che dà adito alle voci di un rapporto ormai logoro tra il francese e il club spagnolo.

Calciomercato Juventus, colpo stellare | Intrigo Dybala-Neymar

La Juventus, intanto, continua a credere in Maurizio Sarri, ma con la consapevolezza che Zidane potrebbe un giorno tornare in bianconero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Emergenza Coronavirus, Serie A interrotta? | La verità sullo Scudetto

Calciomercato Milan, retroscena per la panchina | Idea Mourinho!

Calciomercato Juventus, beffa Paratici | Addio a parametro zero