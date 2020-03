Milan, scoppia il ‘giallo’ Maldini dopo il comunicato ufficiale che sancisce il divorzio con Boban. Ecco tutti i dettagli.



In una nota apparsa sui canali del Milan, il club annuncia il licenziamento di Zvonimir Boban, ribadendo fiducia in Pioli e nel suo staff. Tuttavia, non compare il nome di Paolo Maldini. Il che farebbe pensare ad un addio in estate, come già pensato da molti in seguito all’azione segreta di Gazidis. Come il croato, anche l’ex difensore della nazionale non avrebbe digerito il comportamento dell’amministratore delegato dei rossoneri, ma, per non agitare ulteriormente le acque, la questione sarebbe stata rimandata alla fine della stagione. In questa storia sarebbe coinvolto anche l’altro componente dell’area sportiva Daniele Massaro, per cui dovrebbe valere lo stesso discorso di Maldini.

Milan: gli ex rossoneri contro Gazidis

Ivan Gazidis avrebbe agito di nascosto per la scelta del prossimo allenatore del Milan che sarebbe ricaduta su Ralf Rangnick. Tale comportamento non sarebbe andato proprio giù ai responsabili dell’area sportiva del club Zvonimir Boban, Paolo Maldini e Frederic Massara. In particolar modo al primo, che non ne ha voluto sentir parlare andando incontro al licenziamento per giusta causa.

Per gli altri due la questione sarebbe stata rimandata al termine della stagione per non agitare ancor di più le acque. Tuttavia, appare ormai certo l’abbandono dell’ex difensore della nazionale, che non compare nell’ultimo comunicato rilasciato dalla società rossonera. Da aggiungere, ci sarebbe l’indiscrezione secondo cui nella prossima partita non ci sarà Maldini sugli spalti di fianco a Gazidis. Un pezzo di storia milanista si prepara quindi ad abbandonare definitivamente il club.

