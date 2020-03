Calciomercato Milan, rinforzo a centrocampo | C’è l’ok del giocatore

Il Milan cerca un posto in Europa in questo finale di stagione e pensa al mercato estivo. Si prepara l’assalto per il centrocampista di Serie A

Torna il campionato e il Milan è pronto a ripartire per continuare a crescere e non perdere di vista l’obiettivo Europa League. La compagine rossonera ha iniziato male la stagione ma nel 2020 si è ripresa, anche se attualmente si ritrova in un caos societario.

La Champions League è ormai sfumata, ma tra Coppa Italia e raggiungimento dell’Europa si può salvare il salvabile. Nel frattempo si pensa al mercato, un obiettivo importante potrebbe essere Rodrigo De Paul.

Milan, assalto a De Paul: ok del giocatore

Il centrocampista argentino sta vivendo una grande stagione personale. Sono già 5 le reti messe a segno in questo campionato, sicuramente numeri importanti per una mezzala. Il Milan lo insegue da tempo e, come riporta TodoFichajes, potrebbe tentare l’assalto nei prossimi mesi. Dalla Spagna fanno sapere che ci sarebbe già l’ok del giocatore, che probabilmente accetterebbe di trasferirsi in una squadra con obiettivi più importanti rispetto all’Udinese.

