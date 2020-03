Calciomercato, allarme Juventus: quanti addii!

L’emergenza Coronavirus in Italia ha provocato problemi anche al calcio italiano, in particolar modo alla Juventus: i bianconeri non se la passano bene

Una crisi senza eguali. L’emergenza coronavirus in Italia ha messo in ginocchio la popolazione, in particolar modo l’economia con numerose attività bloccate. Tanti incassi persi così come sta avvenendo in Serie A, che tornerà a vedere protagoniste Juventus e Inter in campo domenica nel big-match di giornata.

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere di Torino” il coronavirus ha messo k.o. anche il bilancio delle due big d’Italia con il club bianconero che può arrivare a perdere anche 10 milioni: giocare a porte chiuse contro i nerazzurri e in Champions League significherebbe non incassarne almeno 8. Così l’obiettivo della compagine bianconera sarà quello di arrivare fino in fondo nella massima competizione europea riservata per i club evitando così cessioni eccellenti. Ora più che mai: Sarri dovrà essere protagonista. In caso contrario la stessa Juventus dovrà dire addio ai top player in estate. Tra i possibili partenti, in primis, ci sarebbero Pjanic e Dybala. Attenzione però anche ad altri giocatori il cui futuro è già in bilico, come Higuain e De Sciglio. Una situazione che rischia di mettere in subbuglio le strategie di mercato della dirigenza torinese.

Nei giorni scorsi sono arrivate anche le dichiarazioni del presidente Andrea Agnelli circa l’emergenza coronavirus: “Dobbiamo agire responsabilmente, alle ripercussioni economiche penseremo in un secondo momento”. Poi ha aggiunto: “Tutte le aziende verranno colpite, direttamente o indirettamente, da questa crisi. Voglio guardare questa situazione con realismo, e dunque mettere in atto ogni misura necessaria per combattere il virus”.

L’emergenza è appena iniziata con la Juventus che dovrà collezionare risultati sportivi importanti per non creare buchi decisivi in ambito societario.

