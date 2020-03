Calciomercato Juventus, beffa Paratici | Addio a parametro zero

La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato, ma un top club d’Europa potrebbe soffiargli l’obiettivo estivo: si libererà a zero

Sarà un’estate davvero molto calda con la possibilità da parte della Juventus di aumentare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Maurizio Sarri, qualora dovesse restare come allenatore della compagine bianconera. Paratici sarebbe già molto attivo sul fronte calciomercato, ma non è il solo.

Calciomercato Juventus, assalto del Borussia Dortmund per Meunier

Thomas Meunier, laterale belga del Paris Saint-Germain, si libererà a parametro zero in estate visto il contratto in scadenza. E così come svelato dal portale Le Derniere Heure, il suo profilo, sempre molto vicino alla Juventus, sarebbe finito in cima alla lista dei desideri del Borussia Dortmund con l’operazione a parametro zero. Una possibile beffa per i bianconeri visto che già da tempo il giocatore sarebbe stato monitorato a lungo dalla dirigenza italiana. In Germania potrebbe così dividere lo spogliatoio con i suoi due connazionali Axel Witsel y Thorgan Hazard.

Finora il giocatore ha collezionato ben 2135 minuti con la maglia del PSG trovando anche la via del gol in un’unica occasione con due assist vincenti ai propri compagni. Classe 1991, il suo futuro sarà altrove con il contratto che scadrà nel giugno prossimo. Per il belga ci sarà una nuova ed entusiasmante avventura.

La Juventus continuerà a comprendere da vicino la situazione con la speranza di avere la meglio per il concreto ed esperto laterale del PSG.

