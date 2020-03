Emergenza Coronavirus, Serie A interrotta? | La verità sullo Scudetto

La Serie A è pronta a ripartire a porte chiuse e spera di non dover interrompere tutto. In caso di stop, chi vince lo scudetto? Ecco cosa prevede il regolamento

Sono giornate e settimane intense quelle che sta vivendo l’Italia, che è alle prese con l’emergenza coronavirus. Tutti gli sport, le manifestazioni e gli eventi sono stati sospesi oppure si disputeranno senza pubblico. La Serie A, ad esempio, ha vissuto sette giorni di fuoco tra polemiche e cambi di decisione, ma al momento di dovrebbe ripartire e giocare a porte chiuse almeno fino al 3 aprile.

Domani, dunque, si scenderà in campo per i recuperi della 26^ giornata che si chiuderà lunedì sera. Vista la continua evoluzione, però, è d’obbligo continuare a usare il condizionale anche se ci sono date e orari ufficiali. Questo perché le novità arrivano ogni ora e l’auspicio è che non ci sia un netto peggioramento che faccia cambiare ancora una volta i piani.

Coronavirus, rischio sospensione: il titolo non verrebbe assegnato?

Dall’edizione odierna de La Stampa, infatti, viene analizzata la situazione della Serie A senza escludere nessuna ipotesi. Il quotidiano italiano, vista l’emergenza e l’aumento dei casi, parla della possibile aggiunta di nuove zone rosse così come l’eventuale contagio di un singolo calciatore, che potrebbe compromettere il futuro del campionato.

In caso di sospensione definitiva, non dovrebbe esserci una regola che stabilisca le misure da prendere per l’assegnazione del titolo, contrariamente a quanto si dice in giro. Sarebbe una novità e lo scudetto potrebbe anche non vincerlo nessuno, poiché l’obbligo della Lega è solo quello di fornire una classifica finale alla UEFA per comunicare quali squadre parteciperanno alle prossime competizioni europee.

È un momento difficile, ma la Serie A prova a ripartire a porte chiuse sperando non ci siano spiacevoli novità.

