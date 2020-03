Juventus-Inter, duello anche di mercato | È sfida per l’attacco

Il ‘Derby d’Italia’ fra Juventus ed Inter si sposta anche sul mercato: le due società italiane sono pronte a darsi battaglia per l’attaccante in estate.

Juventus-Inter non è una sfida come le altre, è la rivalità più sentita del campionato italiano: questa estate, poi, il duello si sposterà anche sul mercato sul fronte attacco. La partita di domenica sera si preannuncia bollente: le tensioni legate al rinvio non avranno di certo aiutato a calmierare gli ambienti. Quella di domenica sarà anche la sfida di Conte e Marotta, che tornano a Torino in veste di avversari. La rivalità fra il club piemontese e la società milanese, poi, è destinata a spostarsi sul mercato: sia i bianconeri che i nerazzurri, probabilmente, dovranno intervenire nel reparto offensivo. Diversi sono gli obiettivi comuni individuati da Marotta e Paratici, anch’essi passati da colleghi a rivali, e lo scontro sembra inevitabile. Una rotta di collisione sul mercato che si presenta con due nomi ben precisi: Timo Werner e Mauro Icardi.

Inter-Juventus, intreccio di mercato in attacco | Werner e Icardi i nomi caldi

Per vicissitudini differenti, probabilmente, sia la Juventus che l’Inter si troveranno a dover intervenire con decisione sul mercato per l’attacco. I bianconeri, infatti, nei prossimi mesi dovranno decidere come muoversi con Higuain e poi potrebbero voler ringiovanire il reparto offensivo. I nerazzurri, invece, potrebbero veder partire Lautaro Martinez in direzione Barcellona e quindi dover cercare un degno sostituto. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, entrambe le squadre stanno cercando un profilo giovane con cui impreziosire l’attacco e tutte le strade portano a Timo Werner. Il 24enne tedesco, che con il Lipsia ha già segnato 25 goal stagionali nelle 31 presenze fra Bundesliga e Champions League, ha un’interessante clausola rescissoria pari a 60 milioni di euro. Difficile trovare di meglio per il rapporto qualità-prezzo, per questo su Timo Werner potrebbe esserci una sfida serrata fra Juve ed Inter. Un altro nome caldo è quello di Mauro Icardi: il PSG ha il diritto di riscatto fissato a 70 milioni e potrebbe, poi, inserire l’argentino in una trattativa di mercato. Potrebbe instaurarsi un asse di mercato proprio con la Juventus, con Dybala che potrebbe finire sotto la Tour Eiffel ed Icardi a Torino.

In attesa di Juventus-Inter di domenica sera, i due club si apprestano a darsi battaglia sul mercato: in nomi in ballo sono quelli di Timo Werner e di Mauro Icardi.

