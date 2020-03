Calciomercato Milan, retroscena per la panchina | Idea Mourinho!

José Mourinho ha vissuto sicuramente giorni migliori. L’attuale manager del Tottenham è stato duramente attaccato per gli ultimi risultati: idea per il Milan

Mourinho non se la passa bene a Londra. Il manager del Tottenham è stato duramente attaccato per gli ultimi risultati collezionati come svelato dal portale spagnolo donbalon. con gli infortuni dei due giocatori-chiave come Son e Kane, entrambi infortuni, l’ex Inter non sta riuscendo a trovare la quadratura. Dopo la sconfitta in Champions League contro il Lipsia, lo Special One non ha trovato la qualificazione al prossimo turno di FA Cup. Inoltre, anche in Premier League Mourinho ha collezionato due sconfitte consecutive nelle ultime due uscite stagionali contro Chelsea e Wolves.

Calciomercato Milan, retroscena: Mourinho per i rossoneri

Il profilo dell’ex allenatore dell’Inter è stato accostato anche al Milan nelle ultime settimane per il post Pioli, ma il suo arrivo sembra impossibile anche a causa del suo legame con i nerazzurri. Con l’addio ormai di Boban Ivan Gazidis avrebbe scelto Rangnick per il futuro sulla panchina rossonera.

