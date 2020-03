De Jong sta faticando ad inserirsi nel Barcellona. Il club blaugrana in estate potrebbe pensare ad uno scambio per il connazionale de Ligt con la Juventus

Alti e bassi per il Barcellona anche nella nuova gestione Setien. Il nuovo allenatore, subentrato a Valverde, per il momento non è riuscito a dare il cambio di passo necessario per svoltare la stagione dei blaugrana. Prima il sofferto (ma comunque prezioso) pareggio nell’andata degli ottavi di Champions League in casa del Napoli, qualche giorno più tardi il fragoroso tonfo nel Clasico del ‘Bernabeu’ contro gli acerrimi rivali del Real Madrid. Sconfitta costata doppia a Messi e compagni, che hanno perso anche la vetta della Liga in favore proprio dei ‘Blancos’ di Zidane.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, futuro Higuain | Spunta destinazione clamorosa!

Emergenza attacco per Setien, che senza le invenzioni di Messi fatica e non poco a trovare il bandolo della matassa. Le assenze per infortunio di Dembele e soprattutto di Suarez si fanno sentire, con Griezmann che per adesso ha mostrato solo a sprazzi il suo reale valore. Il francese campione del mondo è stato il fiore all’occhiello dell’ultimo mercato estivo, strappato a suon di milioni (120) e non senza polemiche all’Atletico Madrid. Al pari di Griezmann anche Frenkie de Jong, altro acquisto di grido della scorsa estate (ma ufficializzato nel gennaio 2019), sta deludendo le attese in seno alla società catalana.

Calciomercato Juventus, de Ligt al Barcellona: scambio con de Jong

L’ex Ajax sta trovando delle difficoltà ad inserirsi nella nuova realtà, mostrando per il momento un rendimento altalenante con la maglia del Barça. Oltre alla pressione dell’ambiente azulgrana, il nazionale olandese sta pagando pure un utilizzo in campo diverso rispetto alle mansioni che gli erano richieste da ten Hag nello scacchiere dei ‘Lancieri’. Da pivote davanti la difesa (posizione questa occupata dall’inamovibile Busquets) ad interno, ruolo che non si sposa nel migliore dei modi con le caratteristiche del centrocampista classe ’97.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Dybala in Premier | Tutta colpa del Real

Il Barcellona tra parte fissa e bonus ha sborsato 85 milioni di euro per de Jong e difficilmente se ne priverà la prossima estate se non per un’offerta fuori mercato. Se il giocatore dovesse però continuare a deludere, la dirigenza blaugrana potrebbe pensare ad un clamoroso scambio con la Juventus con il connazionale Matthijs de Ligt. Anche il 20enne difensore sta faticando più del previsto a Torino, con Paratici che in diverse occasioni non ha nascosto la propria ammirazione per de Jong. Il numero 21 del Barça, inoltre, sarebbe il sostituto ideale di Pjanic in caso di divorzio a fine stagione tra i campioni d’Italia e il bosniaco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Lautaro e Higuain: doppio addio | Scontro Juve-Inter

G.M.