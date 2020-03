Calciomercato Juventus, il futuro di Higuain | Incontro in vista

Il contratto che lega Higuain alla Juventus scade nel 2021: Paratici pronto ad incontrare l’attante argentino per discutere del futuro.

Il futuro di Gonzalo Higuain alla Juventus è ancora incerto. Rientrato a Torino in estate, dopo i 12 mesi passati fra Milan e Chelsea, il ‘Pipita’ è sembrato sul piede di partenza fino all’ultimo giorno di mercato. L’aver ritrovato in bianconero Maurizio Sarri ha, però, portato la Juventus a puntare ancora sull’attaccante argentino. Le prestazioni di Higuain hanno sembrato dare ragione all’allenatore bianconero: seppure abbia segnato solamente 8 reti in stagione, il ‘Pipita’ è spesso stato decisivo nelle vittorie della Juventus. Il futuro dell’argentino, il cui contratto con ‘Madama’ scade nel 2021, adesso è nuovamente incerto. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Paratici avrebbe fissato per i primi di aprile un incontro con il fratello-procuratore di Higuain per discutere di rinnovo.

Calciomercato Juventus, Higuain in bilico | Rinnovo e cessione?

La scelta della Juventus potrebbe essere quella di rinnovare il contratto di Higuain per poi avere una maggiore forza in fase di trattativa per un’eventuale cessione. Già, il futuro del ‘Pipita’ sembrerebbe essere lontano da Torino. Il ’21’ bianconero rappresenta anche un notevole peso a bilancio e la Juventus potrebbe decidere di sacrificare l’argentino per fare spazio ad un grande colpo in avanti. Higuain rimane un attaccante con un grande mercato: sono molte le squadre che potrebbero essere interessate ad una prima punta con le caratteristiche, tecniche e tattiche, del bianconero. Non è da escludere, però, che il club piemontese e l’argentino decidano di onorare il contratto e proseguire insieme fino al 2021. Proprio in questo senso sarà decisivo l’incontro fra le parti che avverrà il prossimo Aprile.

