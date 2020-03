Calendario Serie A, UFFICIALE | Nuove date e orari dei recuperi

Dopo le tante polemiche, la Serie A torna in campo senza spettatori a partire da questa domenica. Ufficializzate date e orari delle gare del prossimo weekend

L’Italia è in uno stato di emergenza da ormai due settimane, da quando è stato accertato il primo caso di coronavirus in Lombardia. Le autorità sono sempre a lavoro per prendere le misure più adatte per prevenire il contagio ed è coinvolto ogni ambito. Anche lo sport sta seguendo gli sviluppi della situazione e la prima decisione importante è arrivata nelle scorse ore, quando è stato annunciato di disputare tutti gli eventi e le manifestazioni a porte chiuse. Una scelta non facile ma che appare inevitabile. In Serie A non sono mancate le polemiche per i rinvii dei giorni scorsi, ma la soluzione di giocare senza spettatori ha messo tutti d’accordo.

Serie A, stabilito il nuovo programma: Juventus-Inter domenica sera!

Fino al 3 aprile, dunque, nelle partite disputate in Italia mancherà quello che è più volte definito il dodicesimo uomo in campo, ovvero il pubblico. La Serie A ripartirà domenica con un programma chiaro e definito, cosa che non era successa nei giorni scorsi.

La Lega ha stabilito il calendario del prossimo weekend definendo date e orari delle sei gare della 26^ giornata che non si sono disputate tra sabato e lunedì scorso. Ecco nel dettaglio il programma del fine settimana:

Domenica 8 marzo, ore 12.30: Parma-Spal (DAZN)

Domenica 8 marzo, ore 15: Milan-Genoa (DAZN), Sampdoria-Verona (SKY)

Domenica 8 marzo, ore 18: Udinese-Fiorentina (SKY)

Domenica 8 marzo, ore 20.45: Juventus-Inter (SKY)

Lunedì 9 marzo, ore 18.30: Sassuolo-Brescia (SKY)

