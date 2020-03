Calciomercato Juventus e Inter, si allontana l’obiettivo di mercato di bianconeri e nerazzurri per l’attacco: intreccio pazzesco

La sfida Juventus-Inter è pronta a ripartire. Dopo le polemiche per il rinvio del match nel pieno dell’emergenza coronavirus, la sfida si disputerà, come previsto, a porte chiuse, con una settimana di ritardo. Appuntamento allo Stadium domenica sera per un match decisivo in ottica scudetto, con la Lazio spettatrice molto interessata. Ma la sfida non si limiterà al terreno di gioco e anzi si estenderà al calciomercato, nelle prossime sessioni.

Calciomercato Juventus e Inter, beffa Griezmann: la mossa del Barcellona

Un obiettivo, tra i tanti, di entrambe è Antoine Griezmann. L’attaccante francese può essere più di una suggestione, data la sua difficoltà riscontrata in questa stagione di adattarsi al Barcellona. E anche i blaugrana stanno infatti pensando di fare a meno di lui nella prossima annata. Ma la decisione del club catalano rischia di andare di traverso a bianconeri e nerazzurri.

Secondo Josè Alvarez, giornalista iberico de ‘La Sexta’, il Barcellona intenderebbe proporlo al Psg in cambio del ritorno al Camp Nou di Neymar. Riprendere il brasiliano è sempre stato il sogno dei catalani, che dunque giocano una carta importante. Non è dato sapere, al momento, se si possa trattare di uno scambio alla pari oppure con l’aggiunta di un conguaglio economico. La proposta, in ogni caso, sembra pronta a partire alla volta di Parigi. Da capire se i francesi intenderanno accettare.

