L’Inter apre alla cessione di Lautaro Martinez e tratta con il Barcellona: ecco le condizioni di Marotta per cedere l’argentino.

L’intenzione dell’Inter è quella di tenere Lautaro Martinez a Milano. Qualora l’argentino dovesse esprimere la volontà di raggiungere Messi al Barcellona, i nerazzurri sarebbero pronti ad assecondarlo. La società meneghina, però, sa di avere un ruolo di forza nella trattativa con i catalani. Il Barcellona, infatti, non vorrebbe essere costretto a pagare la clausola di 111 milioni presente nel contratto di Lautaro Martinez e vorrebbe inserire delle contropartite tecniche. Marotta, invece, in cambio del ‘Toro’ vorrebbe riuscire a raggiungere dei pezzi pregiati del club blaugrana. L’obiettivo dei nerazzurri, in caso di cessione di Lautaro, è quello di ottenere il massimo dal suo addio. L’idea di Marotta è quella di portare agli ordini di Antonio Conte due o tre elementi di grande prospettiva.

Calciomercato Inter, l’obiettivo di Marotta e Conte è Arthur Melo

Il destino di Lautaro Martinez è sempre più lontano da Milano e sempre più a tinte blaugrana. L’Inter, però, avrebbe le idee chiare sulle contropartite da chiedere al Barcellona. Secondo quanto rivelato da ‘Tuttosport’, infatti, Marotta vorrebbe inserire Arthur Melo nella trattativa. I nerazzurri preferirebbero il centrocampista brasiliano ad Arturo Vidal, che invece è considerato la pedina di scambio ideale dai catalani oltre ad essere il grande desiderio di Conte. Arthur è un giocatore di prospettiva che gode di grande considerazione anche a Barcellona, dove però non sarebbe ritenuto fra gli intoccabili. E allora L’Inter potrebbe provare a spingere per un suo inserimento nell’affaire Lautaro. Il brasiliano non sarebbe l’unico giocatore gradito dai nerazzurri: sempre secondo il quotidiano piemontese, Marotta avrebbe individuato anche in Carlos Aleñá ed in Jean Clair Todibo due possibili contropartite.

Quella che sta per arrivare potrebbe essere la grande estate di Lautaro Martinez. La trattativa fra Inter e Barcellona potrebbe tenere banco per diverso tempo e assumere le dimensioni della trattativa dell’anno.

