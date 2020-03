Calciomercato, spese folli per il Dortmund: 35 milioni per il sedicenne

Il calciomercato ormai è arrivato a vedere prezzi incredibili, il Borussia Dortmund si inserisce alla lista delle spese folli: 35 milioni per il sedicenne

I calciatori al giorno d’oggi, vedono piombare su di loro valutazioni stratosferiche. Anche il Borussia Dortmund decide di iscriversi alla lista delle spese folli. Infatti, secondo il quotidiano tedesco ‘Bild‘, il club tedesco avrebbe acquistato il giovanissimo classe 2003, Jude Bellingham dal Birmingham, per ben 35 milioni. Il centrocampista inglese, ha messo a segno quattro gol e tre assist in Championship quest’anno. Dopo aver acquistato il giovane attaccante Haaland, i tedeschi si sono assicurati un altro giovane per il futuro, anche se sicuramente non a prezzo scontato come il norvegese. Un nuovo talento per Lucien Favre, in una rosa sempre più colma di giovani promesse.

