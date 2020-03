Calciomercato Milan, ‘scarto’ della Big per Rangnick | I dettagli

Milan alle prese con l’ennesima rivoluzione. Possibile affare con la Juventus nella prossima sessione di calciomercato estiva

Il Milan vive una fase di rinnovamento. L’ennesima, urlano i tifosi stanchi e delusi per i continui cambiamenti, ma comunque necessaria dopo la rottura Boban-Gazidis. Come è noto, l’ad rossonero ha deciso di puntare su Rangnick senza l’ok dell’area tecnica. Una scelta fortemente voluta e mai realmente smentita: il 61enne è ritenuto l’uomo ideale per rifondare una squadra ambiziosa ma ancora lontana dall’obiettivo Champions League. Detto ‘Il Professore’, il tedesco porterà in Italia i suoi uomini. Ecco perché anche il ds Massara è in bilico insieme a Maldini. Per l’addio di Boban, destinato a tornare a Ginevra come dirigente Fifa, si attende invece solo l’ufficialità. Nel prossimo calciomercato estivo il ‘nuovo Milan’ targato Rangnick punterà su calciatori di talento ma anche, magari, su qualche ‘scarto’ delle altre big di Serie A ancora però in età verde.

Come già ipotizzato nei giorni scorsi da ‘calciomercatonews.com‘, occhio a Federico Bernardeschi, ai margini del progetto Juventus e già in orbita rossonera nella scorsa sessione invernale quando i due club parlarono di un possibile scambio tra lui e Paqueta. I bianconeri potrebbero anche cederlo in prestito biennale evitando così l’incubo minusvalenza.