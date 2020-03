Calciomercato Milan, suggestione per l’attacco | C’è anche la Lazio

Il Milan, dopo i contatti avuti in estate, torna alla carica sull’olandese per rinforzare l’attacco: anche la Lazio si inserisce fra le pretendenti.

Il Milan, nel bel mezzo di uno stravolgimento all’interno della società, continua a tenere alta l’attenzione sul mercato. Quella in corso sta prendendo sempre di più le fattezze di una stagione transitoria per i rossoneri: un asset societario che non si è ancora definito, una guida tecnica che continua ad essere messa in discussione e molti giocatori sul piede di partenza. La prossima stagione, d’altro canto, potrebbe rappresentare la svolta. E allora il Milan torna alla carica nei confronti di Memphis Depay per l’attacco. L’olandese al momento è fermo ai box per la rottura del legamento crociato, il suo contratto con il Lione scade nel 2021 e le parti non sembrano intenzionate a trattare per un rinnovo. Depay potrebbe essere la stella su cui costruire l’attacco del Milan dei prossimi anni: i rossoneri, però, devono guardarsi dalla concorrenza della Lazio.

Calciomercato Milan, l’olandese è un obiettivo | Lazio l’alternativa

Il feeling fra il Milan e Memphis Depay in estate era già sfociato in una trattativa, che però alla fine non è andata a buon fine. Nelle prossime settimane i rossoneri potrebbero tornare alla carica per l’olandese del Lione, sfruttando il momento di frizione fra l’attaccante ed il club transalpino. Anche la Lazio segue Depay da molto tempo: Tare, infatti, aveva provato a portare l’olandese a Roma due stagioni fa per sostituire Keita Balde. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, i biancocelesti avrebbero deciso di puntare forte per Depay. Il Jean-Michel Aulas – patron del Lione – è da sempre un osso duro con cui trattare e la prova sono i 50 milioni richiesti per il cartellino dell’olandese.

Milan e Lazio potrebbero trovarsi all’interno di un’asta al rialzo per Memphis Depay, giocatore dall’indubbio talento reduce da un brutto infortunio. Dopo gli anni difficili di Manchester, l’olandese in Francia aveva dimostrato di aver ritrovato la via e di essere pronto per una big.

