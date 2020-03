Calciomercato Inter, Lukaku conferma l’addio | Ecco quando avverrà

Romelu Lukaku si è subito integrato alla grande fin dal suo arrivo all’Inter: l’attaccante belga ha svelato la sua ultima squadra della sua carriera

Romelu Lukaku è felice all’Inter. L’attaccante belga, arrivato in estate dal Manchester United, è l’uomo in più della formazione nerazzurra guidata da Antonio Conte, che non lo risparmia quasi mai. Lo stesso centravanti è stato protagonista di diversi sondaggi sul suo profilo Instagram rispondendo alle storie dei propri sostenitori. E così l’attaccante dell’Inter ha svelato anche la sua ultima squadra in vista del suo futuro: “Tornerò all’Anderlecht all’età di 34 anni per due stagioni”. Così Lukaku finirebbe la sua carriera proprio dove ha avuto inizio la sua carriera sempre più entusiasmante.

Il suo rendimento in maglia nerazzurra è davvero incredibile con 23 gol messi a segno con cinque assist vincenti in 34 partite totali. Con Conte è subito scoccata la scintilla con lo stesso allenatore nerazzurro che non rinuncia mai al suo ariete belga, schierandolo sempre dal primo minuto. All’età 27 anni (li compirà a maggio) Lukaku è proprio nel pieno della sua maturità calcistica.

