Calciomercato Juventus e Inter, si allontana un obiettivo | Resta in Liga

Juventus e Inter cercano un rinforzo a centrocampo, ma si allontana il big del Barcellona. Potrebbe restare nella Liga spagnola

Continuano i duelli tra Juventus e Inter, sia sul campo che da fuori. Le due società lottano per lo scudetto e allo stesso tempo hanno già avuto molte battaglie di mercato da un anno a questa parte. Le lotte più importanti sono state quelle riguardanti Lukaku prima e Kulusevski poi. Il belga ha preferito i nerazzurri in estate, mentre il secondo ha firmato per la Juventus a dicembre, ma sarà aggregato alla prima squadra dalla nuova stagione. Ora c’è un altro nome che piace a entrambe le società per la prossima sessione di mercato, ma questa trattativa sembrerebbe più difficile. Parliamo di Ivan Rakitic.

Juventus e Inter, beffa per Rakitic: l’Atletico Madrid accelera

Il centrocampista croato è stato a lungo un obiettivo della Juventus e la società bianconera non ha mai smesso di seguirlo. Sembrava molto vicino a gennaio in cambio di Bernardeschi, ma poi non si è fatto più nulla. Anche l’Inter è stata accostata più volte a Rakitic, anche se non è mai stata tanto vicina.

In ogni caso, potrebbe arrivare una beffa per entrambe le italiane. Il vice campione del mondo del 2018 dovrebbe a breve lasciare il Barcellona ma potrebbe restare nella Liga Spagnola. Come riporta Marca, infatti, l’Atletico Madrid vorrebbe battere l’agguerrita concorrenza e avrebbe già avviato i primi contatti con i Blaugrana.

Rakitic compirà a breve 32 anni, ma può essere ancora un elemento importante a centrocampo viste le sue ottime doti tecniche.

