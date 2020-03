Non si arresta l’emergenza coronavirus in Italia: l’altra sfida decisiva di Coppa Italia, Napoli-Inter, in programma giovedì sera, sarà rinviata

Ancora un rinvio in Italia: la semifinale di ritorno di Coppa Italia, Napoli-Inter, in programma giovedì 5 marzo al San Paolo, sarà rinviata come svelato dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport: “Secondo fonti del Governo, si va verso il rinvio della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Ieri sera, sul tardi, è arrivato anche l’ok di Aurelio De Laurentiis”. Dopo l’altra semifinale non disputata, ecco un’altra decisione definitiva a causa dell’emergenza del coronavirus che ha messo in ginocchio tutto il nostro Paese. Una scelta dovuta al possibile contagio che potrebbe aumentare in tutte le regione con la diffusione anche al Centro-Sud dopo quella al Nord. Ora ci sarà da capire se si giocherà a partire dall’8 marzo con la possibilità di farlo a porte chiuse.

