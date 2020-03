Potrebbe cambiare nuovamente pelle il Milan della prossima stagione. Boban è al passo d’addio, con il croato che già nelle prossime può lasciare la dirigenza del ‘Diavolo’. Insieme al CFO anche Paolo Maldini potrebbe salutare la compagnia, con Gazidis che avrebbe in tal caso pieni poteri per scegliere il nuovo management rossonero. Senza Boban e l’ex capitano (attuale Dt), difficilmente ci sarà inoltre in panchina la conferma di Pioli, che potrebbe addirittura rassegnare le dimissioni prima della fine del campionato.

Uno scenario tutto in evoluzione, con Rangnick in prima fila nelle idee di Gazidis per prendere il timone del Milan per il nuovo ciclo. Il nuovo quadro dirigenziale dovrà risolvere anche la questione Ibrahimovic, il cui rinnovo e permanenza in rossonero non sarebbero più scontate con l’addio di Boban e Maldini, che hanno fortemente voluto il ritorno dello svedese lo scorso gennaio. In bilico anche il prolungamento di Donnarumma, così come il riscatto dall’Eintracht Francoforte di Rebic.

Calciomercato Milan, l’Inter lancia la sfida per Lingard

Sia Ibrahimovic che Donnarumma sono gestiti da Mino Raiola, con il Milan che potrebbe confrontarsi anche per un altro giocatore con il potente agente. Stiamo parlando di Jesse Lingard, il cui futuro al Manchester United sembra arrivato al capolinea. Il rinnovo dell’eclettico attaccante non figurerebbe infatti tra le priorità dei ‘Red Devils’, con il nazionale inglese in scadenza attualmente nel giugno 2021. Senza l’accordo sul prolungamento, lo United lo metterebbe sul mercato la prossima estate per non rischiare di perderlo a parametro zero l’anno successivo.

Lingard nei mesi scorsi è stato accostato a diverse squadre italiane, tra cui figurano anche Milan e Inter. Il classe ’92 sarebbe stato proposto in particolare al ‘Diavolo’, ma senza il rinnovo con il Manchester United potrebbe diventare una ghiotta occasione anche per i cugini nerazzurri nella prossima finestra della campagna trasferimenti. L’inglese anche grazie alla sua duttilità farebbe comodo ad Antonio Conte, con il sodalizio di Suning che potrebbe approfittare della situazione contrattuale del giocatore per ottenere un corposo sconto rispetto alla valutazione attuale, che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. L’Inter in agguato e pronta a sgambettare il Milan: Raiola, oltre a Ibrahimovic e Donnarumma, avrà un ruolo di primo piano anche sul destino di Lingard.

G.M.