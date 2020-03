Calciomercato Juventus e Inter, colpo Werner | C’è l’indizio social

Arrivano indizi social per le inseguitrici del bomber tedesco, segnale che arriva da Twitter: anche Inter e Juventus osservano

Ormai anche nel calcio questa è l’era della tecnologia. Società, dirigenti, calciatori, comunicano tutti tramite i social network. Un post o un follow possono cambiare le sorti dei giocatori nelle squadre e dare grandi indizi di mercato. Questo è ciò che sta accandendo infatti tra il bomber del Lipsia, Timo Werner ed il proprio club. I segnali di addio arrivano proprio attraverso Twitter. Alla finestra anche Juventus ed Inter, ma sarà difficile superare la concorrente della Premier.

Calciomercato Juventus ed Inter, assist di Werner: occhio al Liverpool

Negli ultimi giorni ha fatto scalpore la notizia della sconfitta del Liverpool per 3-0 contro il Watford. I campioni d’europa non perdevano in Premier League da 422 giorni, fino a capitolare domenica scorsa. A questa notizia il Lipsia aveva reagito pubblicando su Twitter la faccia di Timo Werner, il bomber della squadra, che guardava il telefono sorpreso. Pronta la risposta di una pagina di tifosi del Liverpool che replica dicendo che questo è il modo più strano di annunciare un trasferimento mai visto. Risposta che si basa sulle indiscrezioni secondo le quali il bomber tedesco il prossimo anno potrebbe vestire la maglia dei ‘Reds’. Sul giocatore ci sarebbe l’interesse anche della Juventus e dell’Inter, in caso di partenza di Lautaro Martinez. Nuova replica da parte del club tedesco, di nuovo usando l’immagine di Werner ma che stavolta si schiaffeggia la fronte come ad ammettere un errore.

La reazione del giocatore a questo botta e risposta social non è stata delle migliori. Infatti l’attaccante tedesco avrebbe smesso di seguire su Twitter il Lipsia, ma anche tutti gli altri account che seguiva. Una reazione che lascia trasparire molti indizi di mercato, ai quali prestano attenzione anche i club italiani.

