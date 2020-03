Caos recuperi, decisione presa | Cambia la data di Juventus-Inter

Nuova decisione per la tanto discussa Juventus-Inter. Dal Consiglio di Lega spunta la nuova data per giocarla a porte chiuse

L’Italia vive un momento difficile e lo sport cerca una soluzione per non fermarsi. È in corso in queste ore il Consiglio di Lega tra le società presso la sala Presidenti del Coni. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, nel prossime weekend si potrebbe giocare la giornata scorsa di campionato a porte chiuse. La gara tra Juventus e Inter, dunque, potrebbe disputarsi già domenica sera senza pubblico. Inizialmente la società nerazzurra non sembrava convinta, ma Marotta avrebbe mostrato un atteggiamento più morbido al suo arrivo: “Accetteremo le decisioni che saranno prese”.

Consiglio agli sgoccioli, un mese di Serie A a porte chiuse?

Il Consiglio della Lega svolto questa mattina sarà cruciale per almeno il prossimo mese del campionato. Secondo le prime indiscrezioni, la soluzione decisa dalle società sembrerebbe quella di far giocare per un mese, o comunque per l’intera durata dell’emergenza, tutte le partite a porte chiuse.

Questo sicuramente non sarebbe un bello spettacolo per il calcio in generale, ma vista la situazione in cui ci si ritrova non sembrerebbero esserci altre soluzioni. In questa maniera si scongiurerebbe il pericolo di non terminare il campionato, per questo sembrerebbe la strada più giusta da percorrere.

La decisione di giocare a porte chiuse, ovviamente, potrebbe riguardare anche le gare di Europa League e Champions League, dove sono impegnate Atalanta, Juventus, Inter e Roma.

