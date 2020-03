La domanda che sorge spontanea nelle ultime ore a causa dell’emergenza coronavirus in Italia: cosa succederebbe in caso di blocco definitivo della Serie A?

Da diverse settimane diverse squadre di Serie A non stanno più giocando, così come Inter. Le due sfide relative alle semifinali di ritorno di Coppa Italia, Juventus-Milan e Napoli-Inter, sono state rinviate a data da destinarsi. L’emergenza del coronavirus ha messo in ginocchio l’Italia, in particolar modo anche la Lega Serie A. Da partite a porte chiuse al rinvio di numerose sfide di campionato e di Coppa Italia: le gare di Champions ed Europa League dovrebbero essere giocate così senza tifosi. Un’emergenza che ha provocato anche numerose polemiche.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Serie A, sfida con il Cholo per il colpo dalla Premier!

Serie A, cosa succede in caso di blocco definitivo

In caso di sospensione definitiva del campionato a causa di forze maggiori potrebbe essere presa in esame, secondo le indiscrezioni, l’ultima giornata completata della Serie A, ossia la 24esima che vede Juventus prima a 57 punti, Lazio a 56, Inter a 54 e Atalanta a 45. In Europa League andrebbero Roma e Verona, con tre retrocessioni: Genoa, Brescia e Spal. Così sarebbero gli stessi bianconeri a trionfare ancora per una volta dopo i tanti Scudetti di fila collezionati.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Lautaro | Offerta astronomica!

Negli ultimi giorni ci sono state numerose polemiche a distanza tra il presidente dell’Inter Steven Zhang e quello della Lega Serie A Dal Pino con Marotta che ha rilasciato diverse dichiarazioni circa il problema dell’emergenza del coronavirus.

Giallo Scudetto, le parole di Marelli

In merito ha parlato anche Luca Marelli, ex arbitro nonché esperto del regolamento calcistico: “Nota regolamentare. In caso di interruzione del campionato, NON esistono norme in merito all’assegnazione del trofeo né nello Statuto FIGC né in quello della Lega. Sono tutte bufale quelle che girano su “girone d’andata” o “ultima giornata completa“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato, Lautaro e Higuain: doppio addio | Scontro Juve-Inter