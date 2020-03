Sarà un’estate davvero molto appassionante con Inter e Juventus, pronte a sferrare l’assalto agli stessi obiettivi di mercato: che giro d’affari!

In estate le big d’Italia come Inter e Juventus saranno le due vere protagonista della sessione di calciomercato. Come svelato dal tabloid britannico The Sun Alex Telles, terzino brasiliano del Porto, sarebbe finito nel mirino del Chelsea. Il giocatore è un obiettivo di mercato degli stessi bianconeri, che potrebbero pensare anche ad una nuova strategia.

Calciomercato Inter Juventus, Alonso e Emerson obiettivi

La Juventus potrebbe lasciare Telles al Chelsea per poi provare l’assalto a Emerson Palmieri o Marcos Alonso, in uscita proprio dal club inglese. Così come anche l’Inter, che ha apprezzato da sempre i due calciatori con un passato in Serie A, in particolar modo il terzino spagnolo. Entrambi sono stati allenati al Chelsea sia da Sarri che da Conte.

In questo modo Inter e Juventus si daranno battaglia duramente anche per la prossima sessione di calciomercato con la possibilità di aumentare il tasso tecnico delle rispettive rose.

