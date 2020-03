Calciomercato Inter, la suggestione per l’attacco diventa sempre più difficile: il calciatore adesso sta trattando per il rinnovo

Uno dei grandi obiettivi del prossimo calciomercato dell’Inter rischia di infrangersi precocemente: Mertens, ora, potrebbe rinnovare col Napoli. La stima di Antonio Conte per l’attaccante belga è cosa nota e le speranze di poterlo abbracciare in nerazzurro fino a poche settimane fa erano grandi. È notizia di queste ultime ore, però, quella di un riavvicinamento fra l’attaccante e il club campano. Come riportato da ‘Il Meridiano News’, Mertens avrebbe avuto un meeting con De Laurentiis a pranzo e sul tavolo la portata principale era proprio il rinnovo di contratto. Dopo aver infiammato il ‘San Paolo’ con il goal realizzato al Barcellona in Champions League, con il quale il folletto belga ha raggiunto Hamsik in cima alla classifica dei marcatori all-time in maglia azzurra, Mertens potrebbe decidere di restare a Napoli.

Inter beffata, Mertens tratta il rinnovo con il Napoli e allontana il nerazzurro

Difficile ipotizzare l’esito delle trattative quando c’è di mezzo De Laurentiis, che di colpi di scena è un maestro, ma certo è che Mertens non ha mai nascosto la sua volontà di restare a Napoli. Il calciomercato dell’Inter potrebbe quindi subire un duro colpo, con uno degli obiettivi principali che rischia di sfumare precocemente.

Nell’incontro avuto oggi con il patron azzurro, come riporta il quotidiano campano, a Mertens sarebbero stati offerti 4 milioni annui per prolungare il contratto. La fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime settimane, vanificando così le speranze dell’Inter di formare una coppia d’attacco tutta belga con Romelu Lukaku.

Anche Juventus e Roma, entrambe in corsa per ingaggiare Dries Mertens a parametro zero, sarebbero beffate in caso di rinnovo del contratto.

