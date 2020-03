Firmino potrebbe lasciare il Liverpool con l’arrivo di Werner. Juventus e Inter si sfidano sul calciomercato per il centravanti brasiliano per rimpiazzare Higuain e Lautaro Martinez, possibili partenti

Il valzer degli attaccanti potrebbe coinvolgere anche Juventus e Inter nel prossimo mercato estivo. Il club campione d’Italia s’interroga sul futuro di Gonzalo Higuain, mentre i nerazzurri devono fronteggiare l’assalto del Barcellona (oltre all’interesse del Real Madrid) per Lautaro Martinez. Senza dimenticare la ‘grana’ Icardi, sempre sul taccuino della Juve e che il PSG sembra deciso a non riscattare per 70 milioni dall’Inter.

Marotta e Ausilio non vogliono farsi trovare impreparati in caso di addio di Lautaro e hanno iniziato a sondare qualche nome sul possibile sostituto del ‘Toro’. Aubameyang resta per il momento il preferito della dirigenza interista, senza dimenticare le ipotesi Martial e Griezmann in un ipotetico scambio con il Barça proprio per l’argentino. Anche la Juventus potrebbe avere un nuovo centravanti la prossima stagione, con la dirigenza bianconera che nelle prossime settimane cercherà di arrivare ad una soluzione sul destino di Higuain.

Calciomercato, Firmino via da Liverpool: duello Juventus-Inter

Senza rinnovo il ‘Pipita’ è destinato a lasciare, stavolta definitivamente, la ‘Vecchia Signora’ a giugno. Icardi e Gabriel Jesus sono i profili più gettonati dalla parti della Continassa, con entrambi che hanno una valutazione di 70 milioni di euro. C’è però un’altra ipotesi che potrebbe intrigare e non poco la Juve e allo stesso modo l’antagonista Inter. Ci riferiamo a Roberto Firmino, centravanti tuttofare dell’inarrestabile Liverpool di Jurgen Klopp.

Il futuro del brasiliano ad ‘Anfield’ è in bilico, visto l’interesse non tanto velato dei ‘Reds’ per Timo Werner. L’attaccante tedesco è un pupillo di Klopp, che nella finestra estiva del mercato vorrebbe averlo al centro dell’attacco del suo Liverpool. Werner nel tridente insieme a Salah e Mane escluderebbe dall’undici titolare Firmino, che potrebbe essere sacrificato per arrivare al bomber del Lipsia. In questo scenario possono inserirsi Juventus e Inter, con il sodalizio campione d’Europa che chiederebbe intorno agli 80 milioni di euro per il nazionale verdeoro. Un colpo che avrebbe anche il benestare di Sarri e Conte, estimatori di Firmino.

