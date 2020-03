Situazione tutta da definire in casa Milan: Donnarumma sembra destinato a partire. Grande l’interesse dei club europei, ma la Juventus punta al colpo a zero.

Terremoto continuo in casa Milan. Zvonomir Boban è ormai pronto a lasciare il club e Paolo Maldini sembra destinato a seguirlo. Elliott ha deciso: pieni poteri ad Ivan Gazidis, che ha individuato in Ralf Rangnick l’uomo giusto a cui affidare le chiavi del Milan. Il tedesco, ex tecnico tra le altre di Hoffenheim, Schalke 04 e Lipsia, sembra essere destinato a diventare il prossimo allenatore del Milan, con l’incarico anche di direttore tecnico e sportivo.

Calciomercato Milan, con Rangnick via Donnarumma

Con l’arrivo di Rangnick sembra essere nei piani del Milan un ridimensionamento del monte ingaggi. Per questo motivo, oltre che per l’addio di Boban e Maldini, il futuro di Gigio Donnarumma potrebbe essere lontano da Milanello. Il portiere, che è il giocatore più pagato della rosa rossonera, è sotto contratto con il club meneghino sino a giugno 2021.

Il suo agente Mino Raiola ha un ottimo rapporto con Boban e Maldini, ma la situazione potrebbe cambiare drasticamente visto che l’addio dei due dirigenti sembra ormai prossimo. Donnarumma potrebbe rifiutarsi di rinnovare il proprio contratto con il Milan e a quel punto per il club non ci sarebbe altra soluzione se non quella di cercare di cederlo in estate evitando di perderlo a costo zero.

Calciomercato Juventus, la strategia di Paratici

Tra i club più interessati all’estremo difensore italiano ci sono le big europee come Paris Saint-Germain e Real Madrid, che lo hanno da tempo nel mirino, ma anche il Chelsea, la squadra che più di tutte è in cerca di un portiere visto le deludenti prove di Kepa Arrizabalaga. Attenzione però alla Juventus, anche lei da tempo interessata al numero 99 rossonero. Il club bianconero ha da poco prolungato il contratto di Szczesny, ma difficilmente si lascerebbe scappare l’occasione Donnarumma, più volte definito da Buffon come suo erede.

Come riferisce ‘Don Balon’ però, la strategia bianconera sarebbe quella di fare in modo che il giocatore arrivi alla scadenza del proprio contratto con il Milan, cercando poi di ingaggiarlo a parametro zero. Una soluzione non facile, ma che potrebbe essere percorribile se il club non dovesse trovare acquirenti in estate.

