L’Inter è pronta a vivere un finale di stagione che si fa sempre più acceso a causa dei tanti impegni presenti solo nell’ultimo mese. La compagine nerazzurra sta vivendo una buona annata ma vuole continuare così e soprattutto provare a portare a casa almeno uno dei tre trofei ancora raggiungibili. Il lavoro estivo della società viene ripagato dalle prestazioni di questi mesi, al momento questa sembrerebbe la migliore annata degli ultimi 10 anni. Beppe Marotta ha costruito sicuramente una base importante per il futuro e nella prossima estate potrà lavorare per aggiungere qualche tassello importante.

Inter, Chong a un passo: contratto fino al 2025

Secondo quanto riporta TuttoSport, la dirigenza nerazzurra avrebbe già preparato il primo colpo importante per la prossima sessione di mercato. Beppe Marotta avrebbe trovato un accordo con Tahith Chong, esterno del Manchester United con contratto in scadenza a giugno. Si tratterebbe di un colpo importante a parametro zero per una giovane promessa del futuro. L’esterno classe 1999 dovrebbe firmare un contratto fino al 2025 con un guadagno di due milioni di euro a stagione.

Questa potrebbe essere una vendetta dell’Inter ai danni della Juventus, altra società interessata al giovane del Manchester United. Il suo tesseramento dovrebbe favorire l’arrivo di nuove sponsorizzazioni asiatiche viste le origini cinesi. In ogni caso, Chong non dovrebbe vivere la prossima stagione con l’Inter: i nerazzurri sarebbero già in contatto con altre società di Serie A per una cessione in prestito, in modo da garantire una sua crescita.

Le squadre che potrebbero essere interessate al momento sembrerebbero Verona, Parma e Sassuolo.

