Calciomercato Inter, doppia occasione e clamoroso ritorno

Si iniziano a delineare le operazioni di mercato per la prossima stagione dell’Inter: idea doppia dal Portogallo, tra cui il ritorno di un ex

Nel caos dovuto all’emergenza Coronavirus in Italia, le società non si fermano e continuano a lavorare per trovare nuovi innesti per la prossima stagione. In casa Inter, l’ad Beppe Marotta avrebbe messo gli occhi su due talenti del Porto. Due occasioni che i nerazzurri non vorrebbero farsi sfuggire, tra cui il ritorno di un ex.

Calciomercato Inter, occhi in casa Porto: il ritorno dell’ex e non solo

L’Inter programma le operazioni di calciomercato in vista della prossima estate e potrebbe pensare ad un ex. Stiamo parlando di Alex Telles, laterale sinistro di proprietà del Porto, precedentemente in nerazzurro durante la stagione 2015/2016 e in scadenza di contratto nel 2021, situazione che potrebbe liberarlo ad una cifra minore rispetto alle valutazioni di altri obiettivi come Emerson Palmieri o Marcos Alonso del Chelsea. Non solo, Beppe Marotta, ad della Beneamata, potrebbe mettere gli occhi anche su Moussa Marega, centravanti della società portoghese.

Il Porto infatti ha bisogno di incassare 100 milioni di euro entro il 30 giugno, viste le enormi difficoltà finanziarie, ed è quindi costretto a vendere i suoi gioielli. Una doppia occasione che la dirigenza nerazzurra sembrerebbe pronta a sfruttare, vista anche l’ammirazione che Conte ha nei confronti di Telles, giocatore che il tecnico pugliese segue sin dai tempi del Chelsea. Inoltre Marega avrebbe il physique du role per lo slot di vice Lukaku, viste la caratteristiche tecniche, ma soprattutto quelle fisiche.

G.T.