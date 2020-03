L’infortunio al crociato potrebbe costringere Zaniolo a tornare in campo a luglio con la Roma. Non sarà convocato in nazionale da Mancini.

Niente Europeo per il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo. E’ stato lo stesso ragazzo a decidere, in comune accordo con lo staff azzurro e la società giallorossa. Il giovane centrocampista quindi non farà parte della competizione che si terrà a giugno per proseguire con calma la riabilitazione. La Roma vuole evitare così eventuali ricadute per averlo poi a disposizione per il ritiro di luglio. Il giocatore sta recuperando bene, di pari passo con il programma stabilito dai medici di ‘Villa Stuart’, con le prime corse sul campo che avverranno tra un mese, ottanta giorni dopo l’intervento di chirurgia.

Roma, infortunio di Zaniolo: parla il padre

Zaniolo ce la sta mettendo tutta per tornare dall’infortunio che gli sta impedendo di indossare la maglia della Roma sul campo. Il giovane fantasista giallorosso sta seguendo il suo programma di riabilitazione in seguito alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro avvenuta il 12 gennaio scorso. I miglioramenti sono evidenti, il calciatore si sta impegnando molto per recuperare grazie al lavoro costante con i fisioterapisti sia a Trigoria che a casa.

A tal proposito, ai microfoni di ‘Rete Sport’, si è espresso anche il padre dicendosi contento di come stia andando il recupero del figlio. Ha inoltre aggiunto che il ragazzo inizialmente non ha preso benissimo l’esclusione dall’Europeo, ma adesso è sereno e continua ad allenarsi. Il papà di Zaniolo ha inoltre aggiunto che rivedremo il miglior Niccolò tra un anno, quando tutto questo sarà ormai alle spalle.

Roma, infortunio Zaniolo: parla la madre, Francesca Costa

