Nicolò Zaniolo è stato operato ieri per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro: queste le parole della madre, Francesca Costa

Ieri l’operazione, oggi Nicolò Zaniolo ha iniziato la riabilitazione per recuperare il più in fretta possibile dal brutto infortunio patito contro la Juventus. Il centrocampista della Roma, infatti, si è procurato la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio destro e starà lontano dai campi per diverso tempo. In dubbio la sua partecipazione agli Europei in programma nel giugno prossimo. Di questo, e non solo, ha parlato la madre del calciatore, Francesca Costa: CLICCA QUI per vedere la video intervista.